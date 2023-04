Bernard Hopkins señaló que Ryan García tiene que mejorar su defensa

El ex campeón mundial Bernard Hopkins, cree que Ryan García necesita fortalecer su defensa para competir con peleadores del más alto nivel. Esto, tras la dura derrota que sufrió ante Gervonta Davis luego de perder por KO en el asalto 7 el pasado 22 de abril en el T-Mobile Arena en Las Vegas.

En el segundo asalto, García buscó a Davis con golpes de poder, pero fue contragolpeado por Davis que lo mandó a la lona. En el séptimo, Davis conectó un gancho al cuerpo que envió a García nuevamente a la lona, pero esta vez no logró levantarse.

La opinión de Hopkins

"Creo que (García) volverá más temprano que tarde. Y creo que (ahora mismo es) la oportunidad de corregir muchas cosas que trae de los aficionados. Y una de esas cosas es la defensa, y en función de cuántos rondas que duró la pelea, tiene que trabajar en su defensa”, dijo Hopkins.

"Su defensa debe ser más estricta. Puede que no sea tan fácil, y puede que nunca haga (ese cambio), puede que tenga que vivir con eso toda su vida. Si Ryan García me pregunta qué veo, se lo diré". que su defensa tiene que ser más apretada, y que al menos tiene que hacer un intento honesto de revisarla, y en el futuro no puede pelear tan erguido cuando entra a cambiar, porque está muy expuesto. cosas que te van a costar más adelante y que ya te están pasando factura hoy, y le pasaron factura a él en ese momento tan importante", añadió el también socio de Golden Boy Promotions.

"Creo que (García) tiene lo que se necesita para dejar atrás esta pérdida y alcanzar la grandeza. Pero no ahora. Hoy no es bueno. Así que trabajemos para eso. Todavía es joven y puede regresar. Por lo que vi en el vestuario, todavía tiene esa hambre. Estaba molesto, se estaba disculpando con todos. Pero le dije que no tiene que disculparse con nosotros, que sabe lo que tiene que hacer, que estoy con él y que Golden Boy también está con él", terminó diciendo Hopkins.