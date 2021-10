Billy Joe Saunders estuvo cerca de perder la visión tras pelea con Canelo

"En cuanto me pegó ese golpe, pensé que me había mareado, pensé que perdía mis piernas. pero me puse a saltar durante diez segundos y mis piernas estaban bien. De pronto, la cara se me empezó a entumecer. Sentía que tenía un agujero. Mi esquina gritaba, silbaba. Yo esquivaba y sentía el aire de los golpes. Fue un gran golpe", señaló el pugilista de 32 años sobre el golpe recibido en el pómulo derecho en el octavo round del combate en el AT&T Stadium que terminó al finalizar ese mismo asalto.