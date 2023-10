Luis Nica Concepción buscará título de la CMB ante invicto mexicano

'Nica' Concepción anticipó que tiene una estrategia para enfrentar al 'General': "Lo he visto bien, es un boxeador que se adapta mucho a mi estilo, al yo atacarlo no responderá tan frecuentemente. Creo que por ahí es donde está la clave, la verdad que ya le tengo su estrategia preparada a David Cuéllar y sacaré la victoria".

Concepción confía en dar alegrías a Panamá ya que aspira a tener otro título mundial antes del retiro: “La verdad estoy en mis últimos años, pero me siento super bien. No me siento todavía un boxeador en el retiro, unos dos o tres años más posiblemente haciendo bien las cosas, buscaré otro título mundial Dios mediante y qué tal si me corono campeón del mundo, eso sería mucho mejor".