Clásico Mundial 2026: Árbitro Alejandro Pecero hará historia por Panamá

El árbitro José Pecero en el Clásico Mundial 2026 se convertirá en el primer panameño en ser árbitro de home en este torneo. Ya estuvo en el Clásico anterior en cinco partidos, pero todos en base. Apenas es el segundo árbitro panameño que estar en este evento, tras Edgar Stevenson
El doctor Pecero también jugó béisbol desde la categoría infantil hasta la juvenil, despechando principalmente la posición de receptor.
La novena panameña está en el grupo A junto a: Puerto Rico, Cuba, Canadá, Colombia.