CLÁSICO MUNDIAL Clásico Mundial de Béisbol -  26 de febrero de 2026 - 11:26

Clásico Mundial 2026: Árbitro Alejandro Pecero hará historia por Panamá

El árbitro José Pecero en el Clásico Mundial 2026 se convertirá en el primer panameño en ser árbitro de home en este torneo.

Clásico Mundial 2026: Árbitro Alejandro Pecero hará historia por Panamá

Clásico Mundial 2026: Árbitro Alejandro Pecero hará historia por Panamá

El árbitro José Pecero en el Clásico Mundial 2026 se convertirá en el primer panameño en ser árbitro de home en este torneo. Ya estuvo en el Clásico anterior en cinco partidos, pero todos en base. Apenas es el segundo árbitro panameño que estar en este evento, tras Edgar Stevenson

Pecero estará en un partido del grupo D, que lo componen: Venezuela, República Dominicana, Países Bajos, Israel, Nicaragua. Estas novenas jugará en el Estadio loanDepot de los Miami Marlins.

El doctor Pecero también jugó béisbol desde la categoría infantil hasta la juvenil, despechando principalmente la posición de receptor.

La novena panameña está en el grupo A junto a: Puerto Rico, Cuba, Canadá, Colombia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes_rpc/status/2026845101712912779?s=20&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Clásico Mundial 2026: ¿Cuándo viaja Panamá a Tampa para medirse a los Yankees?

Clásico Mundial 2026: Tarik Skubal solamente lanzará un juego con Estados Unidos

Clásico Mundial 2026: ¿Podrá lanzar Shohei Ohtani en el torneo?

Recomendadas

Últimas noticias