MEDCOM y AFA presentan el partido de leyendas Argentina vs Panamá

Corporación Medcom recibió la visita de Leandro Petersen, Chief Marketing & Commercial Officer de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), y del exfutbolista argentino Maximiliano Rodríguez, quienes realizaron el anuncio oficial del Partido de Leyendas Mundialistas entre Argentina y Panamá, que se disputará el próximo 10 de mayo en la Arena Roberto Durán.

La iniciativa es organizada por A.M. Media y la AFA, con el respaldo de Corporación Medcom a través de sus canales RPC y COS, líderes en transmisiones deportivas del país. También se suman como aliados Copa Airlines, Pandeportes y Buenaventura.

El encuentro reunirá a figuras históricas del fútbol argentino como Maximiliano Rodríguez, Javier Saviola y Ariel Ortega, junto a referentes de la Selección de Panamá que participaron en la Copa Mundial de Rusia 2018, como Felipe Baloy, Gabriel Gómez, Jaime Penedo y Román Torres.

El evento estará diseñado para toda la familia e incluirá un fan fest previo, espectáculo de medio tiempo y un show cultural de cierre. En cuanto al partido, se jugará en formato de fútbol sala, cinco contra cinco, ofreciendo una experiencia dinámica y cercana para los aficionados, destacó el organizador Ezequiel Anguizola.

MEDCOM Y AFA firman para el partido de Leyendas

Medcom será el medio exclusivo encargado de llevar a todos los hogares panameños las emociones de este encuentro, garantizando una producción de alto nivel y la cobertura deportiva que caracteriza a RPC y COS, señaló David Sakata, jefe de Deportes de TV Premium en la corporación.

El evento representa además la antesala perfecta para la segunda participación de Panamá en la Copa Mundial de la FIFA, cuyas transmisiones podrán disfrutarse por RPC, la voz del fútbol.

Por su parte, Leandro Petersen manifestó que esta actividad marca el inicio de una serie de proyectos que la AFA desea desarrollar en Panamá, país que consideran con gran potencial deportivo y humano. La estrategia contempla programas educativos, deportivos y de impacto social en la región, en conjunto con Pandeportes, la federación y aliados locales.

Finalmente, Corporación Medcom reiteró su compromiso de continuar apoyando iniciativas que impulsen el deporte, la niñez y la juventud panameña, promoviendo valores y generando oportunidades para el futuro.