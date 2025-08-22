Juegos Panamericanos Junior 2025: Gimnasta Ana Lucía Beitia quedó empatada en la sexta posición

La gimnasta panameña Ana Lucía Beitia compitió este viernes en la final de Viga de equilibrio Femenino en los Juegos Panamericanos Junior 2025 , que se celebran en Asunción, Paraguay.

En su única presentación en la final, Beitia registró 10.966 puntos, dificultad 4.4 y 6.566 en ejecución para terminar en la sexta posición, igualado con la canadiense Coralie Demers.

Beitia había conseguido su clasificación a la final de Salto y de Viga de equilibrio con 12.350 puntos en el primero y 12.300 en el segundo intento de las fases previas.

La estadounidense Bernice Bullock (12.533), Addalye Van Grinsven también de Estados Unidos (12.400) y la brasileña Isabel Aguilar (12.266) completaron el podio.

Las medallas de Panamá en los Juegos Panamericanos Junior 2025

La delegación de Panamá tiene cuatro medallas en el evento que se disputa en Asunción, tras la presea dorada de Emily Santos en los 100m pecho femenino, la medalla de plata en los 200m pecho también de la joven nadadora, el bronce de Isaac Dorati en esgrima y el bronce de Yusneiry Agrazal en lucha Libre 53kg Femenino.