Juegos Panamericanos Junior 2025: Yusneiry Agrazal ganó bronce en lucha Libre

La panameña Yusneiry Agrazal ganó la cuarta medalla para nuestro país en los Juegos Panamericanos Junior 2025.

La atleta panameña Yusneiry Agrazal superó a la puertorriqueña Shammilka Miranda 6-4 para conquistar la medalla de bronce en lucha Libre 53kg Femenino de los Juegos Panamericanos Junior 2025.

Agrazal (-53kg) había vencido 10-0 a Ingrid Rodríguez, de Paraguay, en Cuartos de Final y en Semifinales fue superada (2-9) por la colombiana Yusmy Chaparro.

Para la delegación de Panamá es la cuarta medalla en el evento que se disputa en Asunción, tras la presea dorada de Emily Santos en los 100m pecho femenino, la medalla de plata en los 200m pecho también de la joven nadadora y el bronce de Isaac Dorati en esgrima.

Panamá buscará otras medallas en los Juegos Panamericanos Junior 2025

Las gimnastas Ana Lucía Beitia y Susan Madera competirán este viernes en la final de Viga de equilibrio Femenino desde las 2:00 p.m. por la señal de RPC Televisión.

