Mercedes comenzó con autoridad el Gran Premio de Catar de Fórmula 1 . Andrea Kimi Antonelli fue el más rápido en las dos primeras sesiones de entrenamientos libres disputadas este viernes en el Circuito Internacional de Lusail, con George Russell como su principal perseguidor.

El rendimiento de la escudería alemana dejó buenas sensaciones de cara al resto del fin de semana, especialmente por su adaptación a las exigencias del trazado catarí, caracterizado por sus curvas rápidas y la elevada degradación de los neumáticos.

Mercedes por encima de McLaren y Verstappen

McLaren también mostró señales positivas durante la jornada. Lando Norris y Oscar Piastri consiguieron ubicarse por delante de Max Verstappen en las sesiones, aunque sus tiempos estuvieron condicionados por el uso de neumáticos más blandos que los de Mercedes.

El neerlandés, ganador de cuatro de las últimas seis carreras, no encontró las sensaciones ideales con su Red Bull. Incluso su compañero Isack Hadjar logró superarlo durante los primeros entrenamientos libres.

No obstante, los resultados de la segunda sesión todavía no permiten establecer conclusiones definitivas sobre el rendimiento de los equipos de cara a la clasificación y la carrera.

Uno de los equipos que más dificultades experimentó fue Ferrari. Charles Leclerc sufrió un trompo que obligó a revisar y reparar el suelo de su monoplaza, mientras que Lewis Hamilton tuvo problemas de potencia en el motor de su SF-26.

La escudería italiana no consiguió mostrar un ritmo competitivo en ninguna de las dos sesiones, por lo que tendrá trabajo por delante para mejorar su rendimiento durante el resto del fin de semana.

Fernando Alonso también tuvo una jornada complicada. El español sufrió problemas en el freno delantero izquierdo y solamente pudo completar la segunda sesión de entrenamientos.

Por su parte, Carlos Sainz no logró repetir las buenas sensaciones que dejó en Las Vegas y tuvo dificultades para encontrar el ritmo con su Williams en las curvas rápidas de Lusail.

En cuanto a los representantes latinoamericanos, Gabriel Bortoleto dejó sensaciones positivas con Audi, mientras que Franco Colapinto tuvo un rendimiento irregular con Alpine. Sergio 'Checo' Pérez, por otro lado, cerró ambas sesiones en la última posición con Cadillac.

La actividad continuará este sábado con las sesiones correspondientes, en un circuito que exigirá una buena gestión de los neumáticos y precisión en cada vuelta.