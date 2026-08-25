Andrés Andrade y el Lask Linz jugarán Champions League tras remontar al Celtic

El Lask Linz de Andrés Andrade v enció 5-1 al Celtic FC en la vuelta de playoffs a Champions League en tiempos extras para conseguir su histórica clasificación al máximo torneo de Europa.

El Celtic tenía ventaja en la ida 3-0 y en este partido tomaron ventaja al minuto 21' cuando Callum McGregor anotaba, pero el minuto 32' fue Moses Usor quién empató.

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Lask Linz de Andrés Andrade a la Champions League

Robert Ljubicic anotó el segundo del Lask al minuto 48' y le daba esperanza a su equipo y Samuel Ademiran marcó el 3-1 al 58'.

El Lask empezó hacer la histórica y al 90+1' fue Florian Flecker quién marcó el 4-1 para empatar el global y mandar el juego a tiempos extras.

Samuel Ademiran se vistió de héroe y al 109' marcó el quinto y el gol que los hizo clasificar a Champions League.

Andrés Andrade jugó todo el partido y será el tercer panameño en jugar este torneo, uniéndose a Michael Amir Murillo y a César Blackman.