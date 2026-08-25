Andrés Andrade y el Lask Linz jugarán Champions League tras remontar al Celtic

El Lask Linz de Andrés Andrade venció 5-1 al Celtic FC en la vuelta de playoffs a Champions League en tiempos extras para conseguir su histórica clasificación al máximo torneo de Europa.
Lask Linz de Andrés Andrade a la Champions League
Robert Ljubicic anotó el segundo del Lask al minuto 48' y le daba esperanza a su equipo y Samuel Ademiran marcó el 3-1 al 58'.
El Lask empezó hacer la histórica y al 90+1' fue Florian Flecker quién marcó el 4-1 para empatar el global y mandar el juego a tiempos extras.
Samuel Ademiran se vistió de héroe y al 109' marcó el quinto y el gol que los hizo clasificar a Champions League.
Andrés Andrade jugó todo el partido y será el tercer panameño en jugar este torneo, uniéndose a Michael Amir Murillo y a César Blackman.