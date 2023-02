Repechaje Mundial Femenino 2023: Partidos para hoy martes 21 de febrero

Allí espera ayudar a "Les Grenadières" conseguir un puesto de clasificación por primera vez. El partido representa la culminación de toda una carrera para la delantera goleadora, que actualmente juega el fútbol de su club en el Dijon de la División 1 Femenina de Francia.

Fue en Chile donde Borgella realmente se hizo un nombre. Junto a Karen Araya, ahora en el Madrid CFF español y con el que se enfrentará en la final del Torneo de Play-off en Auckland, ganó dos títulos de Primera División con el club, en 2018 y 2019. Además, fue dos veces líder de la liga, tablas de goleadores, acumulando un notable total de 102 goles en solo dos temporadas.

“Si no me hubieran dado la oportunidad de jugar en Chile, mi carrera futbolística habría terminado”, dijo con naturalidad. “Esa es la razón por la que nunca olvidaré a Chile. No solo por lo futbolístico, sino en general, porque si no me hubieran dado la oportunidad de ir allí, estaría acabado”.