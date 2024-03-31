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Venezuela revela convocatoria para amistosos contra Panamá Femenina

Conoce a las seleccionadas por Venezuela para enfrentar a Panamá Femenina en dos amistoso en Caracas.

Venezuela

Venezuela, Foto: Prensa Vinotinto 

La selección de Venezuela, dirigidas por Pamela Conti presentó su lista oficial para los compromisos amistoso en la fecha FIFA de abril, donde recibirán a Panamá Femenina en Caracas, el 5 y el 8 de este mes.

CONVOCADAS DE VENEZUELA PARA AMISTOSOS CON PANAMÁ

PORTERAS

NAYLUISA CÁCERES • LEVANTE (ESP)

YÉSSICA VELÁSQUEZ • INDEPENDIENTE SANTA FE (COL)

NOHELIS CORONEL - AMÉRICA DE CALI (COL)

DEFENSAS

NAIRELIS GUTIÉRREZ • GREMIO (BRA)

MICHELLE ROMERO - FUNDACIÓN CANARIA CD TENERIFE (ESP)

MARÍA PERAZA - CRUZ AZUL (MEX)

YENIFER GIMÉNEZ • VILLARREAL (ESP)

CAMILA PESCATORE • VIS MEDITERRÁNEA SOCCER (ITA)

RAFANNY MENDOZA • SWIEQI UNITED FC (MAL)

MEDIOCAMPISTAS

DANIUSKA RODRÍGUEZ • CLUB UNIÓN TORRENSE (POR)

BÁRBARA MARTÍNEZ FLORES - UDG TENERIFE (ESP)

DAYANA RODRÍGUEZ • GREMIO (BRA)

BÁRBARA OLIVIERI • HOUSTON DASH (USA)

ANA PAULA FRAIZ • MISSOURI STATE UNIVERSITY (USA)

RAIDERLIN CARRASCO • SPORTING DE HUELVA (ESP)

GABRIELA GARCÍA • ATLÉTICO DE MADRID (ESP)

MICHEEL BALDALLO - INDEPENDIENTE SANTA FE (COL)

DELANTERAS

ENVERLIANNYS HIGUERA - ATASEHIR (TUR)

YSAURA VISO - CLUB LEÓN (MEX)

MARIANA SPECKMAIER - WELLINGTON PHOENIX FC (NZL)

GÉNESIS FLOREZ • CD SALAMANCA (ESP)

ARIANNA RODRIGUEZ - GETAFE (ESP)

DT: PAMELA CONTI

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