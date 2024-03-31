Venezuela revela convocatoria para amistosos contra Panamá Femenina

La selección de Venezuela, dirigidas por Pamela Conti presentó su lista oficial para los compromisos amistoso en la fecha FIFA de abril, donde recibirán a Panamá Femenina en Caracas, el 5 y el 8 de este mes.
NAYLUISA CÁCERES • LEVANTE (ESP)
YÉSSICA VELÁSQUEZ • INDEPENDIENTE SANTA FE (COL)
NOHELIS CORONEL - AMÉRICA DE CALI (COL)
DEFENSAS
NAIRELIS GUTIÉRREZ • GREMIO (BRA)
MICHELLE ROMERO - FUNDACIÓN CANARIA CD TENERIFE (ESP)
MARÍA PERAZA - CRUZ AZUL (MEX)
YENIFER GIMÉNEZ • VILLARREAL (ESP)
CAMILA PESCATORE • VIS MEDITERRÁNEA SOCCER (ITA)
RAFANNY MENDOZA • SWIEQI UNITED FC (MAL)
MEDIOCAMPISTAS
DANIUSKA RODRÍGUEZ • CLUB UNIÓN TORRENSE (POR)
BÁRBARA MARTÍNEZ FLORES - UDG TENERIFE (ESP)
DAYANA RODRÍGUEZ • GREMIO (BRA)
BÁRBARA OLIVIERI • HOUSTON DASH (USA)
ANA PAULA FRAIZ • MISSOURI STATE UNIVERSITY (USA)
RAIDERLIN CARRASCO • SPORTING DE HUELVA (ESP)
GABRIELA GARCÍA • ATLÉTICO DE MADRID (ESP)
MICHEEL BALDALLO - INDEPENDIENTE SANTA FE (COL)
DELANTERAS
ENVERLIANNYS HIGUERA - ATASEHIR (TUR)
YSAURA VISO - CLUB LEÓN (MEX)
MARIANA SPECKMAIER - WELLINGTON PHOENIX FC (NZL)
GÉNESIS FLOREZ • CD SALAMANCA (ESP)
ARIANNA RODRIGUEZ - GETAFE (ESP)
DT: PAMELA CONTI