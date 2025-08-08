Legionarios Fútbol Internacional -  8 de agosto de 2025 - 11:23

Adalberto Carrasquilla y los Pumas de la UNAM tendrán un difícil compromiso ante el Necaxa en la Liga MX.

Adalberto Carrasquilla: ¿Cuándo vuelve a jugar con Pumas en la Liga MX?

FOTO: PUMAS

Tras quedar eliminados de la Leagues en la fase de grupos, el mediocampista panameño Adalberto Carrasquilla y los Pumas de la UNAM chocarán ante el Necaxa en la jornada 4 de la Liga MX.

Los Auriazules marchan en la posición 15 de la liga mexicana con solamente 3 unidades y buscarán ganar en casa para escalar en la tabla de posiciones.

Por su parte, "Los Rojiblancos" se encuentran en la séptima posición con 4 puntos y en su último partido de la Leagues Cup, fueron goleados 5-1 por el Orlando City.

¿Cuándo vuelve a jugar Adalberto Carrasquilla con Pumas?

El panameño de 26 años jugará este domingo 10 de agosto ante el Club Necaxa, desde las 7:00 p.m. en el Estadio Olímpico Universitario.

