Adalberto Carrasquilla: ¿Cuándo vuelve a jugar Pumas en la Liga MX?

Pumas y Adalberto Carrasquilla lograron un empate ante Toluca, vigente campeón de la Liga MX en la última fecha.

En un partido marcado por el reencuentro entre Héctor Herrera y "Coco", ambos compañeros en el Houston Dynamo hace unas temporadas, Jorge Ruvalcaba puso por delante al conjunto universitario pero Jesús Ricardo Angulo en la segunda parte igualó para los escarlatas.

Luego de este empate, Pumas está en el puesto 13 luego de una victoria, dos empates, 2 derrotas para sumar cinco puntos.

Esta temporada "Coco" suma dos asistencias en lo que va de las cinco primeras fechas del torneo mexicano.

¿Cuándo vuelve a jugar Pumas?

En la jornada 6 de la Liga MX recibirán en el Estadio Olímpico Universitario al Puebla el próximo domingo 24 de agosto a las 6:00 P.M.