Selección de Panamá: "Nos hacemos cargo de las consecuencias", Adalberto Carrasquilla

Adalberto Carrasquilla habla de la responsabilidad de los jugadores, tras empate de la selección de Panamá en el Estadio Rommel Fernández.

FOTO: Martin BERNETTI / AFP

El mediocampista de 26 años de edad Adalberto Carrasquilla brindó declaraciones en zona flash, después de un duro empate de la selección de Panamá ante Guatemala, como local en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez por las eliminatorias mundialistas de la CONCACAF.

Carrasquilla, que no tuvo buena participación en cancha fue uno de los encargados de hablar con la prensa, destacando lo duro de la doble fecha.

"No queríamos este resultado, ni el anterior, pero nos damos cuenta que los equipos vienen a cerrarse, con un poco de fortuna, lamentablemente el balón por ahí no quiere entrar, estamos conscientes y nos hacemos cargo de las consecuencias, nos vamos hacer responsables hasta el final", destacó el mediocampista de Pumas MX.

"Tenemos un objetivo, nadie dijo que iba a ser fácil, hay un grupo comprometido y se está haciendo cargo de esto, se que deben estar pensando, que las cosas se complicaron, pero esta en nuestras manos", añadió.

"Por ahí la sensación de eliminatoria ha sido totalmente diferente, los equipos se han cerrado muy bien, nos presionan por momentos y nos ha hecho los partidos incomodos, hemos tenido ocasiones en donde no las hemos finalizadas de la mejor manera, pero como dije, hay un grupo que esta siendo responsable de este resultado y que lo va afrontar hasta el final y va a conseguir el objetivo", finalizó "Cocó".

