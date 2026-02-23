Adalberto Carrasquilla: ¿Cuándo vuelve a jugar con Pumas de la UNAM?

Los Pumas de la UNAM del panameño Adalberto Carrasquilla quieren seguir la racha positiva que han conseguido en el inicio del Torneo Clausura de la LIGA MX , ubicándose invictos (4 victorias y 3 empates) en la tercera posición con 15 unidades en 7 fechas.

Tras vencer 2-0 a los Rayados de Monterrey con doblete de Álvaro Angulo y "Coco" jugando los 90' minutos , los universitarios se concentrarán en su duelo ante Xolos de Tijuana por la jornada 8.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Los Xolos del técnico Sebastián Abreu vienen de igualar 1-1 con Mazatlán en el Estadio Caliente, resultado que los deja en la undécima posición con 8 puntos.

¿Cuándo vuelve a jugar Adalberto Carrasquilla con los Pumas de la UNAM?

Los comandados por Efraín Juárez chocarán ante Tijuana el viernes 27 de febrero desde las 10:06 p.m. en el Estadio Caliente.