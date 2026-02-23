LEGIONARIOS Fútbol Internacional -  23 de febrero de 2026 - 11:32

Adalberto Carrasquilla: ¿Cuándo vuelve a jugar con Pumas de la UNAM?

El mediocampista panameño Adalberto Carrasquilla se encuentra en gran momento con los Pumas de la UNAM.

FOTO: PUMAS

Los Pumas de la UNAM del panameño Adalberto Carrasquilla quieren seguir la racha positiva que han conseguido en el inicio del Torneo Clausura de la LIGA MX, ubicándose invictos (4 victorias y 3 empates) en la tercera posición con 15 unidades en 7 fechas.

Los Xolos del técnico Sebastián Abreu vienen de igualar 1-1 con Mazatlán en el Estadio Caliente, resultado que los deja en la undécima posición con 8 puntos.

¿Cuándo vuelve a jugar Adalberto Carrasquilla con los Pumas de la UNAM?

Los comandados por Efraín Juárez chocarán ante Tijuana el viernes 27 de febrero desde las 10:06 p.m. en el Estadio Caliente.

