Arsenal goleó al Leeds y toma el liderato en la J2

El Arsenal se impuso 5-0 al ascendido Leeds, confirmando así las buenas sensaciones del pasado domingo, cuando había vencido 1-0 en Old Trafford al Manchester United.

El neerlandés Jurrien Timber (34 y 56) y el sueco Viktor Gyökeres (48, 90+5) firmaron sendos dobletes, mientras que el otro gol de los Gunners en su Emirates Stadium fue obra de Bukayo Saka (45+1).

Arsenal toma el liderato en la Premier League

Gyökeres firmó así sus dos primeros tantos en la Premier League, a la que llega en un traspaso millonario desde el Sporting de Lisboa, con el que deslumbró la pasada temporada.

El Arsenal anunció además este mismo sábado, antes de su partido del día, el fichaje del volante ofensivo inglés Eberechi Eze, hasta ahora en el Crystal Palace y con el que espera completar una escuadra temible para terminar con más de dos décadas sin ser campeón de Inglaterra.

El domingo se disputarán tres partidos, entre los que destaca la visita del Manchester United, derrotado en la primera fecha, al Fulham.

Para el lunes queda el pulso estelar de esta segunda jornada, la visita del Liverpool al Newcastle, un partido ya de por sí eléctrico pero animado por la situación del atacante sueco Alexander Isak, en rebeldía con las Urracas para forzar su venta a los Reds.