Asistente de Hansi Flick: "Lamine es un jugador top y creo que las críticas le motivará"

Las críticas de los últimos días a Lamine Yamal desde los entornos del Real Madrid motivarán a la joven estrella del Barcelona para el Clásico liguero del domingo en el Santiago Bernabéu, afirmó este sábado el alemán Marcus Sorg , asistente del entrenador Hansi Flick .

"Lamine es un jugador top y creo que eso (las críticas) le motivará. Espero que todos veamos mañana una gran actuación suya", dijo Sorg en una conferencia de prensa en la víspera del partido.

Yamal (18 años) tuvo una charla esta semana con el célebre creador de contenido Ibai Llanos y allí, entre bromas, se mostró desafiante, acusó al Real Madrid de "robar" y recordó sus victorias y goles anteriores ante el equipo blanco, algo que fue percibido como un gesto soberbio y de provocación por parte de aficionados y personas del entorno del Real Madrid, que cargaron contra él en medios y redes sociales.

Marcus Sorg estará al mando del FC Barcelona

Sorg asumirá las funciones de técnico principal de manera provisional para el partido por la suspensión de Flick, expulsado el pasado de semana en la victoria ante el Girona.

"A Hansi se le echa siempre de menos si no está porque es la parte más importante del equipo. No contar con él es una desventaja, por supuesto, pero tenemos que gestionar eso como hacemos con los jugadores que faltan", explicó.

No estará en el partido por ejemplo el atacante brasileño Raphinha, no del todo recuperado de su lesión.

"Cualquier equipo echaría de menos a Raphinha, pero tenemos jugadores suficientes para suplirle", destacó Sorg.

Serán también baja por lesión otras figuras como Robert Lewandowski, Dani Olmo y Gavi. El defensa francés Jules Koundé entrenó este sábado, después de haber sufrido un golpe, y estaría en principio en forma para jugar en el Santiago Bernabéu.

El Barcelona llega al partido como segundo de la clasificación de la Liga española, a dos puntos del Real Madrid, líder.

FUENTE: AFP