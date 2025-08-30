Atlético de Madrid dejó escapar puntos frente al Alavés en Mendizorroza

El conjunto del Atlético de Madrid visitó el Estadio de Mendizorroza e igualó 1-1 con el Deportivo Alavés , este sábado en la tercera jornada de LaLiga de España 2025-2026.

El encuentro fue interrumpido por un incidente en las gradas y se añadieron 15 minutos de reposición.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Los dirigidos por el entrenador argentino Diego Pablo Simeone abrieron el marcador al minuto 7' con anotación de Giuliano Simeone, pero los locales reaccionaron rápidamente y empataron las acciones al 14' gracias al gol desde el punto penal de Carlos Vicente Robles.

Los colchoneros suman dos puntos y siguen sin conocer la victoria en la actual campaña liguera, después de perder 2-1 frente al Espanyol y repartir puntos con el Elche (1-1) y Alavés (1-1).

Por su parte, el equipo albiazul se ubica en la décima posición con 4 unidades.

Próximo duelo del Atlético de Madrid

El onceno "Rojiblanco" tendrá varios días sin ver acción por la fecha FIFA de septiembre y volverán a jugar el 14 de septiembre ante el Villarreal, en el Estadio Riyadh Air Metropolitano (hora por confirmar).