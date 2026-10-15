El Besiktas vence al Hoffenheim con gol de Amir Murillo en Europa League

El Besiktas donde milita el panameño Michael Amir Murillo venció 3-2 al Hoffenheim en la segunda jornada de la Europa League en Alemania y suman 6 puntos con las dos victorias consecutivas.
Besiktas se mantiene invicto
Ocho minutos después del gol de Murillo cayó el empate del Hoffenheim con gol de Fisnik Asllani al 68', pero Oh Hyeon Gyu apareció para el segundo de Besiktas al 73' y su doblete al 79'.
Koki trató de recortar y marcó su gol al 88' pero no le alcanzó al equipo del alemán.
El equipo del panameño jugará la jornada 3 ante el Crystal Palace en Turquía el próximo jueves a las 2:00 pm.