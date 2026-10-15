El Besiktas vence al Hoffenheim con gol de Amir Murillo en Europa League

El Besiktas supera al Hoffenheim con gol de Amir Murillo en Europa League

El Besiktas donde milita el panameño Michael Amir Murillo venció 3-2 al Hoffenheim en la segunda jornada de la Europa League en Alemania y suman 6 puntos con las dos victorias consecutivas.

Michael Amir Murillo fue el encargado de abrir el marcador desde el minuto 60' con un pase de Oh Hyeon-gyu que fue el MVP de este encuentro con dos goles y una asistencia.

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Besiktas se mantiene invicto

Ocho minutos después del gol de Murillo cayó el empate del Hoffenheim con gol de Fisnik Asllani al 68', pero Oh Hyeon Gyu apareció para el segundo de Besiktas al 73' y su doblete al 79'.

Koki trató de recortar y marcó su gol al 88' pero no le alcanzó al equipo del alemán.

El equipo del panameño jugará la jornada 3 ante el Crystal Palace en Turquía el próximo jueves a las 2:00 pm.