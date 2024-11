Carlo Ancelotti asegura que el problema del Real Madrid no es Kylian Mbappé

El entrenador del Real Madrid Carlo Ancelotti valoró el sábado que los problemas que está atravesando el atacante francés Kylian Mbappé se deben a la dinámica del equipo y no al propio jugador.

"El problema no es de un solo jugador, es de un equipo que de momento no ha sido capaz de sacar continuidad en la temporada ni su mejor versión, no es un problema individual", explicó el italiano en rueda de prensa, cuatro días después de la derrota en Liverpool (2-0) y la víspera de recibir al Getafe en Liga.