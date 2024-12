Carlo Ancelotti: "El tiempo de adaptación de Mbappé ha terminado"

Interrogado sobre los momentos más felices y tristes del año, el entrenador confesó que hubo muchos.

"Ha sido un año fantástico, tal vez irrepetible, no sé. Lo intentaremos, porque esta plantilla tiene un nivel muy alto. Tal vez la Champions ha sido lo más feliz, siempre lo es. El más triste... no sé, porque no hemos perdido mucho este año. El 0-4 del Barcelona, tal vez. A Papa Noel le pido que no haya más críticas en 2025", afirmó.

También se refirió al rendimiento del inglés Jude Bellingham y los brasileños Vinicius y Rodrygo, así como Mbappé.

Carlo Ancelotti y el rendimiento de las grandes figuras del Real Madrid

"No han podido jugar muchos partidos juntos, porque a veces se ha lesionado Rodrygo, otras Bellingham... pero los veo adaptándose bien, en general. A veces Mbappé ha caído a la izquierda y Vinicius por dentro. O viceversa. Yo no quiero dar una posición fija a los cuatro, sino que tengan movilidad, libertad. ¿Qué dónde tiene que mejorar Kylian? En la continuidad. Que sea capaz de hacer esas jugadas que sólo él sabe hacer, con más frecuencia", detalló.

Precisamente, Vinicius se marchó de vacaciones el viernes al no poder disputar el partido ante el Sevilla por sanción.

En cuanto al choque de este sábado entre el Barça y el Atlético, Ancelotti señaló que "será una liga más competida que los últimos años".

"El Atlético tiene todos los recursos para luchar por ella y lo hará. Será entretenida. Y se puede ganar con menos de 90 puntos", aseguró.

FUENTE: AFP