Carlos Vela advierte a Gareth Bale

La estrella mexicana, Carlos Vela , renovó su contrato con Los Ángeles FC de la MLS , el martes, antes de que terminara su contrato con el equipo estadounidense, que buscara ser protagonista luego de contratar al ex Juventus, Giorgio Chiellini y el ex Real Madrid, Gareth Bale.

Mucho se especuló sobre si renovaba o no, Pero el gerente general del club, John Thorrington, señaló que los fichajes de ambos futbolistas no tuvo nada que ver con la renovación del mexicano, debido a que desde hace muchos meses ya se estaba trabajando en la renovación.

"Esta situación ya se venía trabajando de antes. Yo quería quedarme aquí, seguir disfrutando del Los Ángeles y los fanáticos. Luego viene la cereza del pastel con esos refuerzos, que hacen que aún nos ilusionemos más. Si ya teníamos muchas opciones de ser campeones, ahora más. Esa responsabilidad es muy buena, pero es también una presión que tenemos que saberla, llevar y demostrar en el campo el gran equipo que somos", declaró el mexicano en conferencia de prensa.

Pero no todo fue color de rosa, Carlos Vela también advirtió a Gareth Bale dejándole claro que la Major League Soccer no es una liga fácil. "Esta liga es física. Si está en buena forma y viene con buena mentalidad, va a ser muy importante. Viene del Real Madrid, no tengo que hablar mucho de él porque sabemos lo bueno que es. Lo que podría decirle es que tiene que venir a trabajar. La liga no es tan fácil como dicen. Si viene en buena forma, buena actitud y mentalidad, va a ser muy relevante para nosotros y espero que pueda traer ese nivel para ganar trofeos.

Gareth Bale y Giorgio CHiellini podrían debutar en el clásico del tráfico frente a Los Ángeles Galaxy el viernes 8 de julio.