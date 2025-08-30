César Yanis da asistencia para Cobresal ante la Universidad Católica

El volante César Yanis dio una asistencias este sábado para la anotación de Diego Coelho con el Cobresal en su visita a la Universidad Católica, en el Claro Arena, nuevo estadio en la ciudad de Santiago en Chile, por la fecha 22.

Diego Coelho anotó al minuto 37' después de una gran jugada en el pase del panameño que se llevó media anotación y le daba ventaja a su equipo Cobresal.

César Yanis de los convocados a la selección de Panamá

El zurdo fue convocado por Thomas Christiansen para las eliminatorias Concacaf del mes de septiembre ante Surinam y Guatemala y llegará este domingo al país para concentrarse.

César Yanis ha sido un fijo en la selección de Panamá, aunque no es titular, siempre ha sido tomado en cuenta cuando su país lo necesita.