Conference League: Partidos para hoy jueves 6 de noviembre con acción panameña

Las emociones de la UEFA Conference League continúa este jueves 6 de noviembre, donde dos panameños estarán viendo acción con sus respectivos clubes.
El club ucraniano chocará ante el HŠK Zrinjski Mostar de Bosnia y Herzegovina y el equipo eslovaco se medirá al KuPS Kuopio de Finlandia.
Partidos para hoy, 6 de noviembre - Conference League
- KuPS Kuopio vs Slovan Bratislava (12:45 pm)
- Samsunspor vs Hamrun Spartans (12:45 pm)
- NK Celje vs Legia (12:45 pm)
- Shakhtar vs Breiðablik (12:45 pm)
- Noah vs Sigma Olomouc (12:45 pm)
- AEK Larnaca vs Aberdeen (12:45 pm)
- Sparta Praga vs Raków Czestochow (12:45 pm)
- AEK Atenas vs Shamrock Rovers (12:45 pm)
- Mainz 05 vs Fiorentina (12:45 pm)
- Lausanne-Sports vs Omonia (3:00 pm)
- Shelbourne vs Drita Gjilan (3:00 pm)
- Crystal Palace vs AZ Alkmaar (3:00 pm)
- Dynamo Kiev vs Zrinjski Mostar (3:00 pm)
- Lincoln Red Imps vs Rijeka (3:00 pm)
- Rapid Viena vs Universitatea Craiova (3:00 pm)
- BK Häcken vs Estrasburgo (3:00 pm)
- Shkendija vs Jagiellonia Bialystok (3:00 pm)
- Rayo Vallecano vs Lech Poznan (3:00 pm)