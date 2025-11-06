CONFERENCE LEAGUE Fútbol Internacional -  6 de noviembre de 2025 - 08:04

Conference League: Partidos para hoy jueves 6 de noviembre con acción panameña

Repasa a continuación los partidos a disputarse este jueves 6 de noviembre en la UEFA Conference League.

Las emociones de la UEFA Conference League continúa este jueves 6 de noviembre, donde dos panameños estarán viendo acción con sus respectivos clubes.

Eduardo Guerrero con el Dynamo Kiev de Ucrania y César Blackman con el Slovan Bratislava de Eslovaquia, jugarán en la tercera competición más importante de clubes en Europa.

El club ucraniano chocará ante el HŠK Zrinjski Mostar de Bosnia y Herzegovina y el equipo eslovaco se medirá al KuPS Kuopio de Finlandia.

Partidos para hoy, 6 de noviembre - Conference League

  • KuPS Kuopio vs Slovan Bratislava (12:45 pm)
  • Samsunspor vs Hamrun Spartans (12:45 pm)
  • NK Celje vs Legia (12:45 pm)
  • Shakhtar vs Breiðablik (12:45 pm)
  • Noah vs Sigma Olomouc (12:45 pm)
  • KuPs vs Slovan Bratislava (12:45 pm)
  • AEK Larnaca vs Aberdeen (12:45 pm)
  • Sparta Praga vs Raków Czestochow (12:45 pm)
  • AEK Atenas vs Shamrock Rovers (12:45 pm)
  • Mainz 05 vs Fiorentina (12:45 pm)
  • Lausanne-Sports vs Omonia (3:00 pm)
  • Shelbourne vs Drita Gjilan (3:00 pm)
  • Crystal Palace vs AZ Alkmaar (3:00 pm)
  • Dynamo Kiev vs Zrinjski Mostar (3:00 pm)
  • Lincoln Red Imps vs Rijeka (3:00 pm)
  • Rapid Viena vs Universitatea Craiova (3:00 pm)
  • BK Häcken vs Estrasburgo (3:00 pm)
  • Shkendija vs Jagiellonia Bialystok (3:00 pm)
  • Rayo Vallecano vs Lech Poznan (3:00 pm)
