Conor Bradley se pierde el resto de la temporada con el Liverpool por lesión en su rodilla

El Liverpool tendrá que afrontar lo que resta de temporada sin su lateral derecho titular, Conor Bradley, que sufrió una grave lesión de rodilla este jueves en el empate contra el Arsenal.
Conor Bradley se pierde la temporada
Bradley, que se había perfilado como el sustituto natural de Trent Alexander-Arnold tras su salida al Real Madrid, abandonó el Emirates Stadium con una importante protección en su rodilla y este domingo el Liverpool confirmó la gravedad de la lesión.
El jugador se ha dañado el ligamento y el hueso y tendrá que pasar por el quirófano, lo que le descarta para el resto de temporada y pone en duda una posible disputa de la Copa del Mundo en caso de que su selección, Irlanda del Norte, se clasificara.
Sin Bradley, a Arne Slot le quedan dos opciones para el lateral derecho en la plantilla, Jeremie Frimpong, más ofensivo y que ha sufrido problemas físicos toda la temporada, y Dominik Szoboszlai, que ha jugado varios encuentros esta temporada en esa posición.