Copa Centroamericana 2025: Definidos los Cuartos de Final

Tras la conclusión de la Fase de Grupos de la Copa Centroamericana 2025 CONCACAF, Concacaf ha confirmado los enfrentamientos y el calendario de los Cuartos de Final, con los partidos de ida programados para el 23 al 25 de septiembre y los decisivos partidos de vuelta del 30 de septiembre al 2 de octubre.

La tercera edición de la competencia regional comenzó a finales de julio con una Fase de Grupos de 20 clubes. Durante cinco semanas, cada club jugó un total de cuatro partidos, dos en casa y dos de visita, y los dos primeros de cada grupo avanzaron a la Fase de Eliminación Directa. Estos ocho clubes son (la tabla de clasificaciones de la Fase de Grupos.

Grupo A: CD Plaza Amador (PAN), LD Alajuelense (CRC)

Grupo B: Sporting San Miguelito (PAN), Real CD España (HON)

Grupo C: FC Motagua (HON), CS Cartaginés (CRC)

Grupo D: Club Olimpia Deportivo (HON), Club Xelajú MC (GUA)

Formato Fase de Eliminación Directa

La Fase de Eliminación Directa incluye Cuartos de Final, Play-In, Semifinales y una Final, y todas las rondas incluyen partidos de ida y vuelta.

Para determinar los enfrentamientos de los Cuartos de Final y el camino de cada club hacia la Final, los cuatro ganadores de grupo se clasificaron del 1 al 4 y los segundos del 5 al 8 según su desempeño en la Fase de Grupos, con el mejor clasificado frente al peor clasificado.

Ganadores de Grupo en la Copa Centroamericana 2025

1. CD Plaza Amador (12 pts, +5 gd)

2. Club Olimpia Deportivo (10 pts, +8 gd)

3. FC Motagua (8 pts, +4 gd)

4. Sporting San Miguelito (7 pts, -1 gd)

Segundos Lugares de Grupo

5. Club Xelajú MC (9 pts, +5 gd)

6. LD Alajuelense (9 pts, +2 gd)

7. CS Cartaginés (7 pts, +9 gd)

8. Real CD España (6 pts, +2 gd)

Enfrentamientos Cuartos de Final

CF1: CD Plaza Amador vs Real CD España

CF2: Sporting San Miguelito vs Club Xelajú MC

CF3: Club Olimpia Deportivo vs CS Cartaginés

CF4: FC Motagua vs LD Alajuelense

Los cuatro ganadores de los Cuartos de Final avanzarán a las Semifinales y asegurarán un lugar en la Copa de Campeones Concacaf 2026 (consulte la lista de clubes ya clasificados aquí). Los cuatro cuartofinalistas perdedores avanzarán al Play-in de la Copa Centroamericana, donde se enfrentarán por los dos últimos lugares centroamericanos en la Copa de Campeones del próximo año.

El campeón del torneo recibirá un pase a los Octavos de Final de la Copa de Campeones de Concacaf, mientras que los clasificados restantes ingresarán a la competencia en la Primera Ronda.

Los aficionados podrán disfrutar de todos los partidos a través de los socios de televisión de la Confederación, incluidos ESPN | Disney+ (Centroamérica, Caribe y Sudamérica), Tubi (México), FOX Sports (USA - inglés), One Soccer (Canadá) y las plataformas oficiales de Concacaf para todos los demás territorios (sujeto a restricciones territoriales).

Partidos de ida

Martes 23 septiembre 2025

LD Alajuelense vs FC Motagua - Estadio Alejandro Morera Soto, Alajuela, CRC

Miércoles 24 septiembre 2025

Club Xelajú MC vs Sporting San Miguelito - Estadio Cementos Progreso, Ciudad de Guatemala, GUA

Real CD España vs CD Plaza Amador - Estadio Francisco Morazán, San Pedro Sula, HON

Jueves 25 septiembre 2025

CS Cartaginés vs Club Olimpia Deportivo - Estadio Fello Meza, Cartago, CRC

Partidos de vuelta

Martes 30 septiembre 2025

FC Motagua vs LD Alajuelense - Estadio "Chelato" Uclés, Tegucigalpa, HON

Miércoles 1 octubre 2025

CD Plaza Amador vs Real CD España - Estadio Rommel Fernández, Ciudad de Panamá, PAN

Jueves 2 octubre 2025

Sporting San Miguelito vs Club Xelajú MC - Estadio Universitario, Penonomé, PAN

Club Olimpia Deportivo vs CS Cartaginés - Estadio "Chelato" Uclés, Tegucigalpa, HON

Semifinales & Play-In: 21–23 octobre y 28–30 octubre, 2025

Final: 25–27 noviembre y 2–4 diciembre, 2025

FUENTE: CONCACAF