Copa Centroamericana 2025: Así terminaron la fase de grupos los clubes panameños

Ha finalizado la ronda de grupos de la Copa Centroamericana 2025 donde dos de tres clubes panameños lograron avanzar a los cuartos de final del torneo.

Ha finalizado la ronda de grupos de la Copa Centroamericana 2025 donde dos de tres clubes panameños lograron avanzar a los cuartos de final del torneo.

El Plaza Amador quedó líder del grupo A de manera invicta, siendo el único equipo en lograr el pleno de victorias. Por su parte el Sporting San Miguelito cayó por goleada en el último partido para mantuvo el liderato en el grupo B.

Quien se quedó corto de avanzar a la próxima ronda fue el CAI que sumó seis puntos, apenas un punto menos que Saprissa (eliminado) y Cartaginés (clasificado) y a dos del Motagua.

