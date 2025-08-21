Copa Libertadores: Liga de Quito elimina al campeón Botafogo

Liga de Quito eliminó el jueves al Botafogo, actual monarca de la Copa Libertadores, al vencerlo 2-0 en partido de vuelta de octavos de final del torneo jugado en la capital ecuatoriana.

El equipo albo, conducido por el brasileño Tiago Nunes, exentrenador del Fogão, enfrentará en cuartos de final al Sao Paulo, que eliminó al Atlético Nacional colombiano el martes en definición por penales 4-3.

El Botafogo, dirigido por Davide Ancelotti, hijo de Carlo Ancelotti, actual seleccionador de Brasil, había ganado en la ida por 1-0 el jueves pasado en Rio de Janeiro.

"Estaba seguro de que íbamos a hacer un gran partido", expresó Nunes en rueda de prensa tras el encuentro disputado en el estadio Rodrigo Paz, de Liga de Quito.

Davide Ancelotti no acudió a la rueda de prensa postpartido.

Este jueves, el Rey de Copas ecuatoriano, que ganó la Libertadores en 2008, se llevó la victoria con goles de su mediocampista boliviano Gabriel Villamil (7 minutos) y del delantero argentino Lisandro Alzugaray (60), de tiro penal.

Villamil puso en ventaja al local al finalizar una proyección de Richard Mina por la banda diestra que mandó el balón hacia el área chica; su compañero Jeison Medina no pudo conectar en primera instancia, pero Alzugaray tomó el balón y asistió al goleador.

Liga de Quito vence al campeón

En el segundo tiempo, un remate al arco de Ricardo Adé fue desviado con un brazo por el brasileño Marlon Freitas y juez argentino Facundo Tello decretó la pena máxima. Alzugaray se encargó de rematar el penal para darle la ventaja que necesitaba Liga de Quito para clasificar.

La altura de Quito, 2.850 metros sobre el nivel del mar, hizo mella entre los dirigidos por Davide Ancelotti, quien antes de llegar a Ecuador anticipó que sería un partido difícil debido a ella.

Con la victoria, Tiago Nunes se sacó una espina al eliminar al Botafogo, en el que no le fue bien cuando fue su DT.

Nunes estuvo al frente del Fogão por tres meses y luego de su salida, en febrero de 2024, el club carioca selló la mejor temporada de su historia al obtener un doblete inédito: la Libertadores y el Brasileirão.

Árbitro: Facundo Tello (ARG).