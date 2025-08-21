FÚTBOL Fútbol Internacional -  21 de agosto de 2025 - 19:19

Copa Sudamericana: Piden responsabilidades por lo sucedido en Independiente y la Universidad de Chile

19 heridos dejó la batalla campal entre Independiente y la Universidad de Chile en el duelo de la Copa Sudamericana 2025.

Argentina y Chile evaluaban responsabilidades este jueves tras los violentos enfrentamientos entre hinchas de Independiente y Universidad de Chile que se atacaron con cuchillos, palos y granadas de estruendo en un partido de fútbol cerca de Buenos Aires, y que dejaron un centenar de detenidos y 19 heridos, tres de ellos de gravedad en la Copa Sudamericana 2025.

Los fanáticos chilenos lanzaron al menos una bomba de estruendo a un palco vecino y los aficionados de Independiente, en la grada lateral, respondieron devolviendo proyectiles y acorralando a sus adversarios en medio de una explosión de violencia.

Los embates en este partido de octavos de final de la Copa Sudamericana entre el club argentino Independiente y Universidad de Chile, que se celebraba el miércoles de noche en Avellaneda, trascendieron el mundo de la pelota.

El presidente de Chile, Gabriel Boric, denunció el "inaceptable linchamiento de chilenos" y escribió en X: "Vamos a proteger los derechos de nuestros ciudadanos sin perjuicio de las responsabilidades que pueda establecer la justicia".

El ministro del Interior chileno, Álvaro Elizalde, arribó a Buenos Aires por orden de su mandatario para acompañar a los heridos -algunos de arma blanca, según testigos- y supervisar el trato a los arrestados.

Independiente y Universidad de Chile en Copa Sudamericana

Unos 19 chilenos fueron hospitalizados, tres de gravedad, y 98 permanecían detenidos la noche del jueves, dijo a periodistas la cónsul general de Chile en Buenos Aires, Andrea Concha Herrera, frente a la comisaría 4 de Avellaneda.

Los detenidos fueron redistribuidos la tarde del jueves en varias localidades porque "están los 98 en un espacio bastante reducido", informó, al detallar que comenzarán a dar declaraciones el viernes.

Sobre los lesionados precisó que "están mejorando", pero que "después se definirá si pasan en calidad de detenidos o son liberados".

Uno de los heridos con traumatismo de cráneo se arrojó al vacío desde la tribuna cuando fue acorralado por hinchas locales.

"No hay muertos de milagro", aseguró Michael Clark, presidente de la U, tras visitar a los hospitalizados.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, exigió "sanciones ejemplificadoras" y la Conmebol prometió que actuará "con la mayor firmeza".

.La Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) chilena criticó a Independiente por su "pasividad" para controlar la violencia.

