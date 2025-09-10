Cristiano Ronaldo galardonado con el premio "El mejor de todos los tiempos"

En la tercera edición de los Premios de la Liga de Portugal, Cristiano Ronaldo fue galardonado con el premio al "Mejor de Todos los Tiempos", un reconocimiento por las páginas doradas que sigue escribiendo en su carrera.
"Reconocido por su ética de trabajo, competitividad y decisión en momentos cruciales, el impacto de Cristiano Ronaldo va mucho más allá de las estadísticas. Entre récords individuales, títulos colectivos e influencia mediática, construyó un legado que lo sitúa como... El Mejor de la Historia", destacó la Liga de Portugal en un comunicado.
Declaraciones de Cristiano Ronaldo
FUENTE: Liga Portugal