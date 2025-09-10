FÚTBOL Fútbol Internacional -  10 de septiembre de 2025 - 17:56

Cristiano Ronaldo galardonado con el premio "El mejor de todos los tiempos"

En la tercera edición de los Premios de la Liga de Portugal, Cristiano Ronaldo fue galardonado con el premio al "Mejor de Todos los Tiempos", un reconocimiento por las páginas doradas que sigue escribiendo en su carrera.

"Quiero agradecer a la Liga Portugal por el premio al Mejor de Todos los Tiempos. Como pueden imaginar, es un gran honor para mí ganar algo para mi país. Quiero agradecer a todos mis compañeros que me ayudaron a lo largo de mi carrera a ganar este maravilloso trofeo. También quiero agradecer a todos los entrenadores y a todos los que me ayudaron en este camino para ser siempre mejor. Así que, muchas gracias a todos y que lo disfruten", reveló Cristiano Ronaldo en un mensaje de video.

"Reconocido por su ética de trabajo, competitividad y decisión en momentos cruciales, el impacto de Cristiano Ronaldo va mucho más allá de las estadísticas. Entre récords individuales, títulos colectivos e influencia mediática, construyó un legado que lo sitúa como... El Mejor de la Historia", destacó la Liga de Portugal en un comunicado.

Declaraciones de Cristiano Ronaldo

FUENTE: Liga Portugal

