Cristiano Ronaldo galardonado con el premio "El mejor de todos los tiempos"

En la tercera edición de los Premios de la Liga de Portugal, Cristiano Ronaldo fue galardonado con el premio al "Mejor de Todos los Tiempos", un reconocimiento por las páginas doradas que sigue escribiendo en su carrera.

"Quiero agradecer a la Liga Portugal por el premio al Mejor de Todos los Tiempos. Como pueden imaginar, es un gran honor para mí ganar algo para mi país. Quiero agradecer a todos mis compañeros que me ayudaron a lo largo de mi carrera a ganar este maravilloso trofeo. También quiero agradecer a todos los entrenadores y a todos los que me ayudaron en este camino para ser siempre mejor. Así que, muchas gracias a todos y que lo disfruten", reveló Cristiano Ronaldo en un mensaje de video.