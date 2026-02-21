Donald Trump le envía un mensaje a Cristiano Ronaldo: "Te necesitamos en América"

El Presidente de los Estados Unidos Donald Trump colgó un vídeo en su red social de Tik Tok con un mensaje directo a Cristiano Ronaldo, calificándolo como "el mejor de todos los tiempos" y pidiéndole que fuera a jugar a América.
En el vídeo también hizo uso de la IA para generar una muestra humorística de él junto al portugués jugando fútbol dentro de la Casa Blanca.
¿Qué pasa con Donald Trump y Cristiano Ronaldo?
El vídeo puede tener dos interpretaciones, la primera es por el Mundial 2026 donde Cristiano Ronaldo estará con la selección de Portugal o un guiño para que vaya a jugar pronto a la MLS y deje el Al Nassr.