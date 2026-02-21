FÚTBOL Fútbol Internacional -  21 de febrero de 2026 - 11:25

Donald Trump le envía un mensaje a Cristiano Ronaldo: "Te necesitamos en América"

El presidente de Estados Unidos Donald Trump le envió un mensaje por Tik Tok a Cristiano Ronaldo para que vaya pronto a América.

Donald Trump le envía un mensaje a Cristiano Ronaldo: "Te necesitamos en América"

El Presidente de los Estados Unidos Donald Trump colgó un vídeo en su red social de Tik Tok con un mensaje directo a Cristiano Ronaldo, calificándolo como "el mejor de todos los tiempos" y pidiéndole que fuera a jugar a América.

"Cristiano Ronaldo, eres el mejor de todos los tiempos. Te necesitamos en América. Ponte en marcha ahora mismo, te necesitamos rápido", fueron las palabas textuales del mandatario de los Estados Unidos.

En el vídeo también hizo uso de la IA para generar una muestra humorística de él junto al portugués jugando fútbol dentro de la Casa Blanca.

¿Qué pasa con Donald Trump y Cristiano Ronaldo?

El vídeo puede tener dos interpretaciones, la primera es por el Mundial 2026 donde Cristiano Ronaldo estará con la selección de Portugal o un guiño para que vaya a jugar pronto a la MLS y deje el Al Nassr.

