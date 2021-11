¿Cuáles son los motivos por los que César Yanis no juega con el Zaragoza?

Los primeros minutos del zurdo fueron ante el Real Oviedo en su debut donde jugó 45 minutos, para luego sumar 20 más ante el Mirandés, ambos partidos quedaron empate.

EL DEBUT ESPERADO

En su debut, el jugador de 25 años dejó buenos destellos en la ofensiva del Zaragoza y hasta el diario Marca, de los más famosos en España sacó un artículo de buenas sensaciones de César Yanis.

POSIBLES RAZONES DE NO SUMAR MINUTOS CON EL CLUB ESPAÑOL

La llegada de César Yanis a el Zaragoza fue sorpresiva, el jugador nunca había estado en un club internacional, saltó de Panamá directo a Segunda División de España y al parecer esta puede ser una de las razones.

A pesar de los constantes empates y la derrota ante el Leganés, el entrenador del Zaragoza no confía en el panameño, con cinco cambios, no lo toma en cuenta. Ganarse la confianza de su técnico es una de las herramientas que César Yanis necesita.

Los constantes viajes con la selección de Panamá: César Yanis ha viajado a Panamá 3 veces desde que fichó en España, es uno de los jugadores fundamentales en el equipo de Thomas Christiansen, no es titular, pero tiene la capacidad para cambiar un partido y solucionar problemas, como ocurrió ante Honduras y en su titularidad ante El Salvador.

"Acá no he tenido tantos minutos como quería. Mientras, me toca ir con mi selección y marco un gol contra Honduras saliendo en los cambios, soy titular contra El Salvador haciendo un gran partido... estoy contento con lo que he hecho en mi país, hubo muchos fanáticos en las gradas que gritaron mi nombre, se me erizaba la piel porque es algo que nunca había sentido, nunca me había pasado", dijo Yanis al club en vídeo después de su entreno.