¿Cuándo será presentado Adalberto Carrasquilla en Pumas?

Sobre su estado físico Carrasquilla expresó: "Yo todo el mes de diciembre me preparé bastante duro por mi propia cuenta como todos los años lo hago, de pronto vengo con el nivel bajo de competencia pero estoy seguro que no estoy del todo mal, me he preparado bien porque de pronto me he preparado porque tenía que llegar bien al Houston pero ahora se me brindó la oportunidad con Pumas".

¿Cuándo será presentado Adalberto Carrasquilla?

"Coco" debe pasar un reconocimiento médico previo al anuncio del club del fichaje del panameño. Luego se haría presentación oficial con el club de la Liga MX.