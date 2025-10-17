¿Cuánto gana Lamine Yamal en el FC Barcelona?

Pese a que cumplió 18 años el 13 de julio, el atacante del FC Barcelona, Lamine Yamal , es uno de los futbolistas mejor pagados del club blaugrana.

Según diversos informes, el joven talento español cobra aproximadamente 15 millones de euros anualmente (17 millones de dólares), sin contar los 10 millones por los patrocinios con marcas como Adidas.

La renovación de Lamine Yamal con el FC Barcelona

El pasado 27 de mayo, Lamine Yamal firmó una renovación de contrato con los blaugranas hasta el 30 de junio de 2031.

Los medios españoles también informaron que el nuevo contrato del joven incluye bonus por diferentes logros, incluidos ganar el Balón de Oro, así como un aumento significativo de salario.