Juegos Centroamericanos 2025: Panamá Futsal femenino se quedó con la de plata

La selección de Panamá Futsal Femenino conquistó la medalla de plata en los Juegos Centroamericanos 2025, tras perder el duelo crucial frente a Guatemala por marcador de 2-6 en el Domo Polideportivo de Guatemala.
En el otro encuentro que tuvieron las nuestras, lograron imponerse 5-1 sobre Nicaragua.
El formato de esta disciplina era de todos contra todos, donde cada uno de los tres equipos jugó dos partidos y al final el equipo que registró más puntos se llevó el primer lugar.
Panamá en el medallero de los Juegos Centroamericanos 2025
Con esta medalla de de plata, Panamá llegó a 113 en total para seguir ubicados en la cuarta posición del medallero general, por detrás de Guatemala (322), Costa Rica (172) y El Salvador (149).