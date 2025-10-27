Juegos Centroamericanos 2025: Panamá Futsal femenino se quedó con la de plata

La selección de Panamá Futsal Femenino conquistó la medalla de plata en los Juegos Centroamericanos 2025 , tras perder el duelo crucial frente a Guatemala por marcador de 2-6 en el Domo Polideportivo de Guatemala.

Kenia Rangel y Maritza Escartín marcaron los goles panameños en un encuentro que comenzaron ganando las dirigidas por Amarelis de Mera.

¡MEDALLA DE PLATA ! La selección femenina #PanamáFutsal logró la medalla de plata tras caer Guatemala por 2-6 en su último partido en estos XII Juegos Centroamericanos @guatemala2025 : Goles PAN: Kenia Rangel y Maritza Escartín. #MásPanameñosQueNunca pic.twitter.com/xLisdjOWu9

En el otro encuentro que tuvieron las nuestras, lograron imponerse 5-1 sobre Nicaragua.

El formato de esta disciplina era de todos contra todos, donde cada uno de los tres equipos jugó dos partidos y al final el equipo que registró más puntos se llevó el primer lugar.

Panamá en el medallero de los Juegos Centroamericanos 2025

Con esta medalla de de plata, Panamá llegó a 113 en total para seguir ubicados en la cuarta posición del medallero general, por detrás de Guatemala (322), Costa Rica (172) y El Salvador (149).