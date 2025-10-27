Serie Mundial MLB: Max Scherzer vs Tyler Glasnow, el duelo de pitcheo en el J3

Luego de dos batallas intensas bajo el techo del Rogers Centre que dejaron la Serie Mundial 2025 de la MLB igualada, el Clásico de Otoño se traslada a las colinas para el Juego 3 la noche del lunes. El Dodger Stadium recibirá de vuelta a sus muchachos de azul, quienes recordaron su fórmula ganadora con una victoria 5-1 en el juego 2, la misma que les permitió arrasar con el panorama de la Liga Nacional en la postemporada.

Ahora le toca a Tyler Glasnow seguir la fórmula, trabajar profundo en el juego y no permitir que los peligrosos bates de los Azulejos huelan sangre en el bullpen de Los Ángeles.

Y hablando de oler sangre, del otro lado estará Mad Max. Ya vimos una versión vintage y entretenidamente furiosa de Max Scherzer en la Serie de Campeonato de la Liga Americana, y ahora el veterano de 41 años y probable futuro miembro del Salón de la Fama regresa al Dodger Stadium, donde brilló tras ser adquirido en la Fecha Límite de Cambios de 2021, buscando ganarle una vez más al Padre Tiempo.

¿Quiénes serán los abridores - J3 Serie Mundial MLB?

Azulejos: Max Scherzer, LD (5-5, 5.19 de EFE)

Scherzer abrirá este juego, lo que también podría colocarlo para un potencial Juego 7 de regreso en Toronto si la serie se extiende. Aunque tuvo dificultades al final de la temporada regular y quedó fuera del roster de la SDLN ante los Yankees, Scherzer regresó con una actuación increíble y memorable frente a los Marineros en la SCLA. Permitió dos carreras en 5.2 innings, escapando de varios aprietos y dejando otra muestra de su intensidad competitiva. Pero este será su mayor desafío, enfrentando al equipo con el que disputó la SCLN en 2021.

Dodgers: Tyler Glasnow (4-3, 3.19 de EFE)

Después de tener que mirar desde la banca durante la Serie Mundial del año pasado, Glasnow tomará la bola con la intención de darle ventaja de 2-1 a los Dodgers. Ha tenido una sólida actuación esta postemporada, con ocho ponches en dos aperturas consecutivas y apenas una carrera permitida en 13.1 innings (0.68 de efectividad). Glasnow se perdió una buena parte del año por inflamación en el hombro derecho, pero regresó en julio con fuerza, registrando 2.86 de efectividad en sus últimas 13 aperturas.

FUENTE: MLB