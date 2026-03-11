LALIGA Fútbol Internacional -  11 de marzo de 2026 - 17:58

Real Madrid vs Elche: Fecha, hora y dónde seguir jornada 28 de LaLiga

Repasa todos los detalles del duelo que tendrá el Real Madrid ante el Elche en la jornada 28 de LaLiga.

Real Madrid vs Elche: Fecha

Real Madrid vs Elche: Fecha, hora y dónde seguir jornada 28 de LaLiga

FOTO: REAL MADRID

El conjunto del Real Madrid (63) medirá fuerzas ante el Elche en la jornada 28 de LaLiga de España 2025-2026, en busca de mantenerle el paso al FC Barcelona (67), líder del Campeonato Español.

Por su parte, el onceno "franjiverde" viene de caer 1-2 frente al Villarreal en la jornada 27, donde André Silva marcó el único tanto del encuentro.

Los dirigidos por Álvaro Arbeloa quieren seguir la buena racha, para encarar la vuelta de los octavos de final de la mejor manera.

REAL MADRID VS ELCHE: FECHA, HORA Y DÓNDE SEGUIR JORNADA 28 DE LALIGA

  • Fecha: Sábado, 14 de marzo de 2026
  • Hora: 3:00 p.m.
  • Lugar: Estadio Santiago Bernabéu
  • Dónde seguir: Sigue las acciones en las redes sociales de RPC Deportes y en rpctv.com con el LBP
En esta nota:
Seguir leyendo

¡CORTAN MALA RACHA!: Real Madrid gana sobre la hora con un gol fortuito de Valverde

Real Madrid: XI confirmado para enfrentar al Celta de Vigo

Real Madrid sufrió dolorosa derrota ante el Getafe en el Bernabéu

Recomendadas

Últimas noticias