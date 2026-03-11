El conjunto del Real Madrid (63) medirá fuerzas ante el Elche en la jornada 28 de LaLiga de España 2025-2026, en busca de mantenerle el paso al FC Barcelona (67), líder del Campeonato Español.

Los merengues vienen de vencer 3-0 al Manchester City en el partido de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League, con hat-trick de Fede Valverde.

Por su parte, el onceno "franjiverde" viene de caer 1-2 frente al Villarreal en la jornada 27, donde André Silva marcó el único tanto del encuentro.

Los dirigidos por Álvaro Arbeloa quieren seguir la buena racha, para encarar la vuelta de los octavos de final de la mejor manera.

REAL MADRID VS ELCHE: FECHA, HORA Y DÓNDE SEGUIR JORNADA 28 DE LALIGA