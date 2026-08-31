Karim Benzema pone fin a su etapa en el Al-Hilal

El Al Hilal y el jugador francés Karim Benzema acordaron de mutuo acuerdo este lunes poner fin a su relación contractual, según informó el club a través de un comunicado.

Benzema llegó a Riad en febrero de este año, procedente del Al Ittihad, en el que jugó tres temporadas (2023-2026) tras su etapa en el Real Madrid (2009-2023).

"Un capítulo que llega a su fin. Agradecido al Al Hilal, a mis compañeros de equipo, al personal, a los aficionados y a todos en el club por el tiempo que compartimos juntos. Deseando a Al Hilal lo mejor para el futuro", escribió Benzema en su mensaje de despedida a través del perfil de la red social 'X'.

La pasada campaña, Benzema marcó nueve goles en cuatro partidos. Su primer 'hat-trick' en la Liga Saudí lo logró el 5 de febrero paado ante el Al-Okhdood (6-0).

A pesar de que tenía contrato hasta el 30 de junio de 2027, el jugador francés y el club llegaron a un acuerdo para rescindir el contrato, por lo que ahora el delantero es agente libre.