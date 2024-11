Didier Deschamps: sobre Kylian Mbappé: "No está aquí, déjenlo tranquilo" FOTO: Franck FIFE / AFP

"Kylian no está aquí, déjenlo tranquilo, por favor", pidió este miércoles el seleccionador de Francia, Didier Deschamps, refiriéndose a Kylian Mbappé , capitán de los Bleus, que no está convocado para los duelos del jueves contra Israel y del domingo en Italia, ambos de la Nations League UEFA.

El atacante del Real Madrid ya se perdió los dos partidos de Francia en octubre por lesión, pese a que podía jugar con su club. Quedó fuera de la lista de noviembre y "es mejor así", señaló enigmáticamente Deschamps la pasada semana al desvelar los nombres de los jugadores llamados.

Mbappé no atraviesa un buen momento. Deportivamente no está brillando como esperaba en el Real Madrid y fuera de los estadios su imagen se vio manchada por la investigación sobre una presunta violación durante una estancia con amigos en octubre en Estocolmo.

Más reacciones de Didier Deschamps

"Son libres de hablar, de interpretar. No voy a repetir lo que ya he dicho. Tengo un partido mañana [jueves], tengo 23 jugadores que van a estar. Kylian no está aquí, déjenlo tranquilo, por favor", señaló Deschamps.

Por su parte, el hombre que será capitán francés ante Israel el jueves, N'Golo Kanté, deseó un pronto regreso de su compañero.

"Creo que Kylian volverá pronto. Le deseamos lo mejor durante este tiempo", apuntó.

El choque ante Israel se disputa en la periferia de París bajo un fuerte dispositivo de seguridad, en pleno conflicto en Oriente Medio y una semana después de los violentos incidentes en Ámsterdam con motivo de un partido del Ajax contra el Maccabi Tel Aviv.

"Intentamos preparar ese partido de la manera más normal posible, pero evidentemente nadie de la selección francesa puede ser insensible al grave contexto (...) Pero no va a ser hablando de cosas extradeportivas como vamos a conseguir nuestro objetivo, que es deportivo", apuntó Deschamps.

FUENTE: AFP