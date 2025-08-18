Legionarios Fútbol Internacional -  18 de agosto de 2025 - 09:24

Édgar Yoel Bárcenas regresó a la acción con Mazatlán FC en la Liga MX

El extremo panameño Édgar Yoel Bárcenas sumó sus primeros minutos con el Mazatlán FC en la Liga MX.

Édgar Yoel Bárcenas regresó a la acción con Mazatlán FC en la Liga MX

Édgar Yoel Bárcenas regresó a la acción con Mazatlán FC en la Liga MX

FOTO: RELC SPORTS

Tras superar una fuerte lesión y pasar por otros temas fuera del terreno de juego, el panameño Édgar Yoel Bárcenas volvió a sumar minutos con el Mazatlán FC en la Liga MX, en un encuentro que perdieron 2-3 ante Monterrey en la jornada 5 del Torneo Apertura.

A finales del mes de julio, "El mago" de 31 años no estaba inscrito para el inicio del torneo por la llegada de Fabio Gomes y Dudu Teodora, quienes ocupaban las plazas de extranjeros que le quedaban al equipo. A mitad del mes de agosto, Bárcenas apareció nuevamente en el portal de la Liga MX, como jugador inscrito de los "Cañoneros".

Números de Édgar Yoel Bárcenas en su regreso con Mazatlán FC

El canalero jugó 45' minutos, tuvo 29 toques de balón, 18/23 en pases precisos (78%), 1/1 en centros, 1/1 en pases largos, 1 disparo desviado, 0/1 en regates, 1 ocasión clara fallada, 0/3 en duelos terrestres y 1 intercepción.

En esta nota:
Seguir leyendo

José Córdoba: ¿Cuándo vuelve a jugar con el Norwich City en la Championship?

Edward Cedeño: ¿Cuándo vuelve a jugar UD Las Palmas?

Lassana Diarra reclama 65 millones de euros a FIFA y a la Federación Belga

Recomendadas

Últimas noticias