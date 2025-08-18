Édgar Yoel Bárcenas regresó a la acción con Mazatlán FC en la Liga MX

Tras superar una fuerte lesión y pasar por otros temas fuera del terreno de juego, el panameño Édgar Yoel Bárcenas volvió a sumar minutos con el Mazatlán FC en la Liga MX, en un encuentro que perdieron 2-3 ante Monterrey en la jornada 5 del Torneo Apertura.

La última presencia del extremo-carrilero había sido el pasado 21 de febrero cuando sufrió una ruptura de ligamento cruzado anterior izquierdo durante la Jornada 08 del torneo Clausura 2025 contra el Club Necaxa, que lo hizo perderse el Final Four de la Liga Naciones CONCACAF y la Copa Oro 2025 con la Selección de Panamá, además de varios encuentros del Clausura y el inicio del Apertura del fútbol mexicano.

A finales del mes de julio, "El mago" de 31 años no estaba inscrito para el inicio del torneo por la llegada de Fabio Gomes y Dudu Teodora, quienes ocupaban las plazas de extranjeros que le quedaban al equipo. A mitad del mes de agosto, Bárcenas apareció nuevamente en el portal de la Liga MX, como jugador inscrito de los "Cañoneros".

Números de Édgar Yoel Bárcenas en su regreso con Mazatlán FC

El canalero jugó 45' minutos, tuvo 29 toques de balón, 18/23 en pases precisos (78%), 1/1 en centros, 1/1 en pases largos, 1 disparo desviado, 0/1 en regates, 1 ocasión clara fallada, 0/3 en duelos terrestres y 1 intercepción.