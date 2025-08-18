Édgar Yoel Bárcenas regresó a la acción con Mazatlán FC en la Liga MX

Tras superar una fuerte lesión y pasar por otros temas fuera del terreno de juego, el panameño Édgar Yoel Bárcenas volvió a sumar minutos con el Mazatlán FC en la Liga MX, en un encuentro que perdieron 2-3 ante Monterrey en la jornada 5 del Torneo Apertura.
A finales del mes de julio, "El mago" de 31 años no estaba inscrito para el inicio del torneo por la llegada de Fabio Gomes y Dudu Teodora, quienes ocupaban las plazas de extranjeros que le quedaban al equipo. A mitad del mes de agosto, Bárcenas apareció nuevamente en el portal de la Liga MX, como jugador inscrito de los "Cañoneros".
Números de Édgar Yoel Bárcenas en su regreso con Mazatlán FC
El canalero jugó 45' minutos, tuvo 29 toques de balón, 18/23 en pases precisos (78%), 1/1 en centros, 1/1 en pases largos, 1 disparo desviado, 0/1 en regates, 1 ocasión clara fallada, 0/3 en duelos terrestres y 1 intercepción.