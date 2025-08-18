MLB: José Caballero está aprovechando su oportunidad titular con los Yankees

José Caballero tuvo una serie productiva con los Yankees de New York donde barrieron a los Cardenales de San Luis del también panameño Iván Herrera.
"Chema" se fue de 11-5, anotó 4 carreras, remolcó una carrera, logró 2 bases por bolas, se robó 4 bases. En los últimos siete partidos batea para .429 y .500 de OBP.
Desde que llegó a los Yankees batea para .333, se ha robado 5 bases, tiene 6 hits (un doble) y mostrando su versatilidad jugando en el cuadro interior (a excepción de la primera base y receptor) y el jardín derecho.
Próxima serie de los Yankees
Este martes 19 de agosto se inician serie de dos encuentros ante los Rays de Tampa Bay y luego el jueves comienzan una serie de cuatro partidos ante los Medias Rojas de Boston.