MLB: José Caballero está aprovechando su oportunidad titular con los Yankees

José Caballero tuvo una serie productiva con los Yankees de New York donde barrieron a los Cardenales de San Luis del también panameño Iván Herrera.

En los tres juegos en la serie ante los Cardenales de San Luis, el panameño fue titular iniciando dos encuentros en el jardín derecho y otro en el campo corto para darle descanso a Anthony Volpe.

"Chema" se fue de 11-5, anotó 4 carreras, remolcó una carrera, logró 2 bases por bolas, se robó 4 bases. En los últimos siete partidos batea para .429 y .500 de OBP.

Desde que llegó a los Yankees batea para .333, se ha robado 5 bases, tiene 6 hits (un doble) y mostrando su versatilidad jugando en el cuadro interior (a excepción de la primera base y receptor) y el jardín derecho.

Próxima serie de los Yankees

Este martes 19 de agosto se inician serie de dos encuentros ante los Rays de Tampa Bay y luego el jueves comienzan una serie de cuatro partidos ante los Medias Rojas de Boston.