Edward Cedeño: ¿Qué lesión sufrió el panameño en un entrenamiento con el Albacete?

El panameño Edward Cedeño no tuvo la mayor suerte a su llegada al Albacete donde recaló cedido hasta final de temporada desde la UD Las Palmas.

El club emitió un comunicado donde señala que estará obligado a pasar por el quirófano después de sufrir un desafortunado percance durante una sesión de entrenamiento.

Este martes 27 de enero se someterá a una cirugía en el tendón del recto femoral de su pierna derecha, intervención que se llevará a cabo en la clínica Quirón de Barcelona.

Una vez finalice dicha operación, arrancará su proceso de recuperación. El tiempo de baja dependerá de su evolución.

El volante cinco fue parte de la Selección de Panamá que en las pasadas Eliminatorias Mundialistas lograron el pase al Mundial 2026.