LEGIONARIOS Fútbol Internacional -  24 de enero de 2026 - 21:35

Edward Cedeño: ¿Qué lesión sufrió el panameño en un entrenamiento con el Albacete?

El panameño Edward Cedeño no tuvo la mayor suerte a su llegada al Albacete donde recaló cedido hasta final de temporada desde la UD Las Palmas.

Edward Cedeño: ¿Qué lesión sufrió el panameño en un entrenamiento con el Albacete?

Edward Cedeño: ¿Qué lesión sufrió el panameño en un entrenamiento con el Albacete?

El panameño Edward Cedeño no tuvo la mayor suerte a su llegada al Albacete donde recaló cedido hasta final de temporada desde la UD Las Palmas.

El club emitió un comunicado donde señala que estará obligado a pasar por el quirófano después de sufrir un desafortunado percance durante una sesión de entrenamiento.

Este martes 27 de enero se someterá a una cirugía en el tendón del recto femoral de su pierna derecha, intervención que se llevará a cabo en la clínica Quirón de Barcelona.

Una vez finalice dicha operación, arrancará su proceso de recuperación. El tiempo de baja dependerá de su evolución.

El volante cinco fue parte de la Selección de Panamá que en las pasadas Eliminatorias Mundialistas lograron el pase al Mundial 2026.

En esta nota:
Seguir leyendo

Lionel Messi y el Inter Miami cayeron ante Alianza Lima en noche de Paolo Guerrero

Álvaro Arbeloa sobre Vinicius Jr.: "Es una suerte tremenda tenerlo y hay que buscarle el máximo de veces"

Olympique de Marsella sin Michael Amir Murillo recorta puntos al Lens

Recomendadas

Últimas noticias