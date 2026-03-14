El Atlético de Madrid consiguió la victoria ante el Getafe

Un golazo de Nahuel Molina desencadenó la cuarta victoria consecutiva en LaLiga EA Sports del Atlético de Madrid , absolutamente consolidado en las posiciones de la Liga de Campeones, entre numerosos descansos en su once inicial y más de un susto en el segundo tiempo, los más claros salvados por Musso ante Luis Milla y Adrián Liso (1-0), con su rival ya con diez por la expulsión de Abqar, en el caótico final rojiblanco.

Mejor el Atlético en la primera parte, tampoco con exceso de ocasiones, el formidable derechazo con el empeine desde 25 metros del campeón del mundo argentino, lateral siempre bajo la duda en el equipo rojiblanco, fue imparable para David Soria. Un relámpago sorpresivo, inalcanzable no sólo para él, sino para cualquier guardameta, por potente, imprevisible, dirección y ejecución. Un golpeo extraordinario que marcó la diferencia desde el principio.

Atlético de Madrid ahora piensa en Champions

Era tan solo el minuto 8. También fue la convicción que necesitaba el equipo rojiblanco, compuesto su once por muchas de las piezas de recambio habituales de su alineación tipo. Del equipo que goleó 5-2 al Tottenham el pasado martes a este sábado sólo repitió Pubill, como probablemente ocurrirá de este sábado a la visita a Londres del miércoles.

También el retorno de Lenglet y Giménez a la defensa, armada en torno a cinco hombres; el recorrido como carrilero izquierdo de Nico González; la vuelta de Baena, hoy por hoy sin sitio en la alineación, igual que Sorloth, por más goles que haya marcado en 2026, ya por los once; la enésima oportunidad fallida de Almada, más aparente que real y definitivo; y el golazo de Nahuel Molina, con el que el Atlético mantiene su fortaleza del Metropolitano.