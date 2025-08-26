El Bayer Leverkusen fichó al lateral español Lucas Vázquez

El Bayer Leverkusen ha fichado al lateral derecho español Lucas Vázquez . El jugador de 34 años llega libre; su contrato con el Real Madrid expiró al final de la temporada pasada. Vázquez firmó con el club de la Bundesliga hasta el 30 de junio de 2027 y lucirá el dorsal 21 en el Werkself.

"Con Lucas Vázquez, fichamos a un jugador con muchísima experiencia que lo ha ganado todo con el Real Madrid en los últimos diez años", enfatizó el director deportivo del Bayer 04, Simon Rolfes.

"Es técnicamente fuerte, tácticamente hábil, un excelente proveedor y estratega. Con su finura futbolística y su excepcional ritmo, Lucas tendrá una gran influencia en nuestro juego y se convertirá en un pilar del equipo", afirmó Rolfes.

Lucas Vázquez y sus números en el 2024-2025

Vázquez, de 1,73 metros de altura, fue una pieza clave para el Real Madrid en la temporada 2024/25, disputando 53 partidos oficiales con el Real Madrid, 32 de ellos en LaLiga y diez en la Champions League. El nueve veces internacional ha disputado un total de 402 partidos oficiales con el club de élite, con el que celebró 23 títulos a lo largo de su carrera.

"Ahora tengo muchas ganas de continuar mi carrera en el Bayer Leverkusen. En el club del que tanto me hablaron en Madrid el entrenador Xabi Alonso y mi compañero de toda la vida, Dani Carvajal", explica Vázquez, quien fue homenajeado oficialmente por el Real Madrid tras el Mundial de Clubes en EE. UU. como "una de las grandes leyendas de nuestro club". "Mis conversaciones con los responsables han confirmado lo que me han dicho: el Bayer 04 está totalmente orientado a la victoria, tiene hambre de victoria y está centrado en los objetivos más ambiciosos. Esta actitud coincide con mis expectativas, y estoy deseando seguir luchando por el éxito con el Leverkusen".

FUENTE: BAYER LEVERKUSEN