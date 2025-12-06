El Bayern Múnich golea al Stuttgart con Hat Trick de Harry Kane

El Bayern Múnich goleó este sábado por 0-5 el Stuttgart, gracias ante todo a una gran media hora final en la que marcó cuatro goles -tres de ellos firmados por Harry Kane- que hizo olvidar que había pasado dificultades en la primera parte.

El entrenador del Bayern, Vincent Kompany, hizo seis cambios con respecto al partido de la Copa de Alemania que se saldó con una victoria bávara por 2-4 en un compromiso de mucho desgaste físico. Jonas Urbig reemplazó a Manuel Neuer en la portería y además empezaron Minaje Kim, Tom Bischof, Leon Goretzka, Raphael Guerreiro y Nicholas Jackson en lugar de Jonathan Tah, Josip Stasnic, Aleksandar Pavlovic, Lennart Karl y Harry Kane.

La rotación no era del todo sorprendente - pues en las últimas semanas el Bayern ha mostrado síntomas de fatiga y el martes que viene tiene un partido de Liga de Campeones contra el Sporting de Lisboa.

Bayern Múnich con goleada

El Bayern se fue en ventaja en el minuto 12 con un remate de tacón de Konrad Laimer por entre las piernas del meta Alexander Nubel a centro de Michael Olise en una jugada que se inició con un pase largo de Urbig.

Pese al gol, y a un primer buen cuarto de hora del Bayern, después fue el Stuttgart el equipo que tomó la iniciativa y tuvo más posesión y mas remates a puerta.

El Bayern jugada muy replegado, lograba pocas posesiones largas y no lograba instalarse para combinar en la mitad contraria.

