El Chelsea FC anunció a Chris Jurasek como nuevo Director General

Jurasek, ejecutivo en el grupo Clearlake Capital del presidente y copropietario estadounidense de los Blues, Todd Boehly, supervisará todos los sectores de actividad del Chelsea y rendirá cuentas ante el consejo de administración junto a los directores deportivos Laurence Stewart y Paul Winstanley.

"Estoy encantado de unirme al Chelsea, club amado y seguido en todo el mundo", declaró Jurasek en un comunicado.

"Estoy muy orgulloso de conducirlo hacia el próximo capítulo de su rica historia", añadió. "Tenemos enormes posibilidades de desarrollarnos dentro y fuera del terreno de juego, y de complacer a nuestros excepcionales aficionados de Londres y de cualquier otro lugar desde el que nos apoyen".

"Las habilidades y experiencia de Chris nos ayudarán a hacer progresar el club en todos los ámbitos, en especial apoyando nuestros proyectos a largo plazo para el Chelsea", indicaron Behdad Eghbali y José E. Feliciano, dos de los copropietarios del club.

Tom Glick, exdirigente del Manchester City, abandonará el club tras ser nombrado en julio de 2022.

A principios de mes, el diario británico The Guardian informó que el Chelsea había contratado un gabinete de abogados para determinar si Glick actuó de manera apropiada cuando dijo a una agente de futbolistas que las quejas que esta le había transmitido a propósito del comportamiento de un dirigente del club no le interesaban y que no eran pertinentes para su trabajo.

FUENTE: AFP