El FC Barcelona anuncia que tampoco jugará su próximo partido de Champions League en el Camp Nou

El tercer partido del FC Barcelona en la Champions League, el 21 de octubre contra el Olympiacos, tampoco se jugará todavía en el Camp Nou, sino en el estadio Olímpico de Montjuic, anunció este jueves el club catalán.

"El Club continúa trabajando para obtener los permisos administrativos necesarios para la apertura del Spotify Camp Nou en próximas fechas" explicó el Barça en un comunicado.

También precisó que ya está trabajando "en las nuevas enmiendas que el Ayuntamiento de Barcelona compartió con el Club la semana pasada".

Más de dos años después del inicio de los trabajos de renovación para alcanzar la capacidad de 105.000 plazas, el Camp Nou, estadio mítico del Barcelona, aún no está listo para celebrar partidos

Varias fechas de reapertura principios de 2025; luego, en primavera y en agosto, e incluso en septiembre han sido anunciadas pero el estadio aún no puede acoger público de manera segura, incluso con un aforo reducido, según el Consistorio barcelonés.

Según un portavoz de los bomberos catalanes, se han detectado varios fallos de seguridad, especialmente en las salidas de emergencia.

Retrasada la vuelta del FC Barcelona al Camp Nou

Este retraso se traduce en una enorme pérdida financiera para el FC Barcelona, que necesita los ingresos generados por el estadio para recuperar estabilidad económica.

FUENTE: AFP