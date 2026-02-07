LALIGA Fútbol Internacional -  7 de febrero de 2026 - 12:22

El FC Barcelona golea al Mallorca y continúa liderando

El FC Barcelona fue contundente y consiguió un gran triunfo contra el Mallorca en la jornada 23 de LaLiga.

Con los goles de Robert Lewandowski, Lamine Yamal y Marc Bernal, el Barcelona derrotó este sábado al Mallorca (3-0) en el Spotify Camp Nou y afianzó su condición de líder de LaLiga EA Sports, en un partido en el que los azulgranas fueron de menos a más.

Los blaugranas arrancaron la goleado desde el minuto 29' cuando Robert Lewandowski se salvó de un fuera de juego y pudo romper el 0.

Lamine Yamal aumentó su ventaja en el marcador en la segunda parte al minuto 61', dándole confianza al equipo de Hansi Flick que aumenta su ventaja a cuatro unidades.

Marc Bernal cerró la goleada al minuto 83' para esos puntos del FC Barcelona y seguir líder.

El FC Barcelona se enfrentará al Atlético de Madrid el próximo jueves pero será por la semifinal de ida de la Copa del Rey a las 3:00 pm y en Liga va contra el Girona el lunes 16 de febrero.

