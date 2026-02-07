El FC Barcelona golea al Mallorca y continúa liderando

Con los goles de Robert Lewandowski, Lamine Yamal y Marc Bernal, el Barcelona derrotó este sábado al Mallorca (3-0) en el Spotify Camp Nou y afianzó su condición de líder de LaLiga EA Sports, en un partido en el que los azulgranas fueron de menos a más.
FC Barcelona sigue liderando
Lamine Yamal aumentó su ventaja en el marcador en la segunda parte al minuto 61', dándole confianza al equipo de Hansi Flick que aumenta su ventaja a cuatro unidades.
Marc Bernal cerró la goleada al minuto 83' para esos puntos del FC Barcelona y seguir líder.
El FC Barcelona se enfrentará al Atlético de Madrid el próximo jueves pero será por la semifinal de ida de la Copa del Rey a las 3:00 pm y en Liga va contra el Girona el lunes 16 de febrero.