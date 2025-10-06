Kylian Mbappé no participa de entrenamientos con Francia por molestias

El capitán de la selección francesa, Kylian Mbappé, no se ejercitó y se quedó en recuperación este lunes por un "pequeño problema" en el tobillo derecho del que se podrá recuperar durante la presente ventana internacional, señaló el seleccionador Didier Deschamps.

Mbappé y el defensa Ibrahima Konaté, con molestias en el muslo derecho, continuarán al margen del grupo el martes mientras se recuperan, según informó el equipo técnico de los Bleus.

"He intercambiado unas palabras con Kylian, tuvo un pequeño problema pero que no es insuperable, de lo contrario no habría venido hoy. Nos tomaremos un tiempo con el equipo médico para evaluar la situación, y después ver la evolución", anunció Deschamps en la rueda de prensa en el centro de entrenamiento de Clairefontaine.

Kylian Mbappé podría ser baja con Francia

Los Bleus preparan los partidos de clasificación para el Mundial de 2026 contra Azerbaiyán e Islandia.

Este lunes el delantero del París Saint-Germain Bradley Barcola se sumó a la lista de bajas formada por Ousmane Dembélé, Désiré Doué y Marcus Thuram.

Barcola fue reemplazado por Florian Thauvin, campeón mundial en 2018 y que no ha jugado con la selección francesa desde junio de 2019.

Líder de su grupo con dos victorias en dos partidos, los Bleus reciben a Azerbaiyán el viernes (18h45 GMT) en el Parque de los Príncipes de París y se desplazan a Islandia el lunes (18h45 GMT).