FÚTBOL Fútbol Internacional -  11 de agosto de 2026 - 10:32

FC Barcelona donará 100 mil euros y captará más fondos para ayudar a Colombia

El FC Barcelona y su Fundación han iniciado una campaña extraordinaria de captación de fondos, con una aportación inicial de 100.000 euros.

FC Barcelona donará 100 mil euros y captará más fondos para ayudar a Colombia

FC Barcelona donará 100 mil euros y captará más fondos para ayudar a Colombia

FOTO / EFE

El FC Barcelona y su Fundación han iniciado una campaña extraordinaria de captación de fondos, con una aportación inicial de 100.000 euros, para cooperar en la respuesta a la emergencia humanitaria provocada por el terremoto de magnitud 7,4 registrado este lunes en Colombia.

"Estos recursos destinarán a reforzar la labor de las organizaciones humanitarias con las que la Fundación Barça mantiene una relación habitual de colaboración y que trabajan sobre el terreno ofreciendo asistencia de emergencia, protección a la infancia, acceso al agua potable, alimentación, salud, educación y apoyo a las personas desplazadas", señala el comunicado del club.

Llamado del FC Barcelona

La Fundación del FC Barcelona ha hecho este martes un llamamiento a "la solidaridad de socios y socias, peñistas, aficionados y aficionadas, empresas y ciudadanía para que se sumen a esta iniciativa solidaria".

Los fondos recaudados, apunta la entidad azulgrana, se canalizarán a través "de organizaciones humanitarias de reconocida trayectoria, capacidad operativa y presencia sobre el terreno, garantizando que las aportaciones lleguen a las personas que más lo necesitan".

En paralelo, el Barcelona ha incorporado un mecanismo de redondeo solidario en distintos puntos de venta de las instalaciones del club para que las personas que compren entradas para algún partido o para el museo del Bará puedan realizar una aportación voluntaria mediante el redondeo del importe.

FUENTE: EFE

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